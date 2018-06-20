"فيرايزون" تضع حداً لتطفل وكالات إنفاذ القانون

الشارقة 24 – رويترز:



ستتوقف شركة فيرايزون كومينيكيشنز للاتصالات عن بيع البيانات الخاصة بمواقع هواتف زبائنها لأطراف ثالثة، بعدما وجد تحقيق أجراه عضو بمجلس الشيوخ الأميركي، أن وكالات إنفاذ القانون تستطيع استخدام البيانات لتتبع الناس دون موافقتهم.



تأتي هذه الخطوة في وقت يشعر فيه المستهلكون والمشرعون بقلق متزايد بشأن الخصوصية، والأمن في غمرة إساءة استخدام البيانات، من قبل شركات التكنولوجيا منها فيسبوك.



وذكرت الشركة في رسالة، بعثت بها إلى السناتور رون وايدن من ولاية أوريجون بتاريخ 15 يونيو، ونشرها مكتبه،الثلاثاء، أنّها بصدد وقف بيع بيانات مواقع الزبائن لباعة يجمعون البيانات.



واتصل وايدن بشركات الاتصالات الكبرى، بعد أن وجد التحقيق الذي يجريه، بأن شركة لتوفير خدمة الهاتف في السجون تسمى سيكيوروس تكنولوجيز، والتي لها القدرة على الوصول لمثل هذه البيانات، سمحت لوكالات إنفاذ القانون باستخدامها لتتبع الناس.



وأوضح متحدث باسم سيكيوروس بأنّ الشركة مخولة بتقديم لوكالات إنفاذ القانون موقع هاتف ما، في حالات محددة بموجب العقد، الذي تبرمه الشركة مع أطراف ثالثة تقوم بجمع البيانات.



وأضاف المتحدث "نعتقد أن إنهاء قدرة أجهزة إنفاذ القانون على استخدام هذه الأدوات المهمة، سيضر بالسلامة العامة ويعرض الأميركيين للخطر".



وأفادت شركتا (إيه.تي آند تي) و(تي-موبايل يو.إس.) في رسالتين لوايدن، بأنّهما منعتا شركة سيكيوروس من الوصول إلى بيانات العملاء، لكنهما لم تذكرا شيئاً عما إذا كانتا ستتوقفان عن بيع بيانات مواقع العملاء لآخرين.

وأكدت شركة سبرنت في رسالتها لوايدن بأنّها ستمنع الوصول إلى بيانات مواقع عملائها، إذا تبينت وجود مخالفة.