جوجل تستثمر 550 مليون دولار في جيه.دي الصينية

تعتزم جوجل استثمار 550 مليون دولار في شركة التجارة الإلكترونية الصينية الكبيرة جيه.دي.كوم في إطار مساعي شركة الإنترنت الأميركية العملاقة لتوسعة حضورها في الأسواق الآسيوية سريعة النمو ومواجهة منافسين مثل أمازون. كوم.

ووصفت الشركتان الاستثمار بأنه جزء من شراكة أوسع تتضمن ترويج منتجات جيه.دي على خدمة التسوق لدى جوجل.

وقد يساعد هذا جيه.دي على التوسع بعيداً عن قاعدتها في الصين وجنوب شرق آسيا، وإقامة موطئ قدم مهم في الأسواق الأميركية والأوروبية.

ويفيد مسؤولو الشركة بأنّ الاتفاق الأول لن يتضمن أي مبادرات جديدة كبيرة لجوجل في الصين، حيث خدمات الشركة الأساسية محظورة بسبب رفضها مراقبة نتائج البحث تماشياً مع القوانين المحلية.

وسيجري الاستثمار في جيه.دي.كوم عبر وحدة عمليات جوجل بدلاً من إحدى شركات الاستثمار التابعة لشركتها الأم ألفا بت.

وستحصل جوجل على 27.1 مليون سهم عادٍ جديد من الفئة أ مُصدر من جه.دي في إطار الاتفاق.

وذكر متحدث باسم جيه.دي بأن هذا سيمنحها حصة تقل عن 1% في الشركة.