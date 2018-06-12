البرلمان الأوروبي يوافق على أول إطار تنظيمي بشأن الطائرات بدون طيار

الشارقة 24 – وام:

وافق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على أول إطار تنظيمي للاتحاد الأوروبي بشأن الطائرات بدون طيار، من أجل دمج هذه التكنولوجيا سريعة التطور في المجال الجوي الأوروبي، تحت قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ وموائمة.

وقال البرلمان في بيان أصدره، إن الغرض من ذلك هو زيادة السلامة والأمن وحماية الخصوصية والبيئة، حيث يمكن استخدام الطائرات بدون طيار في أنشطة مختلفة.

وتستخدم الطائرات بدون طيار بشكل عام للمراقبة والتفتيش والتصوير الفوتوغرافي، وتستخدمها العديد من سلطات الاتحاد الأوروبي لفحص خطوط الأنابيب وكابلات الكهرباء ورش المحاصيل والبحث والإنقاذ ومراقبة الحدود ومراقبة حرائق الغابات.

وفقاً لدائرة الأبحاث البرلمانية الأوروبية، فإن قطاع الطائرات بدون طيار سريع التطور سيوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2050، وفي 10 سنوات يمكن أن تمثل 10% من سوق الطيران في الاتحاد الأوروبي "حوالي 15 مليار يورو سنوياً".