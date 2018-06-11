7 مبادئ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في غوغل

الشارقة 24 – أ.ف.ب:



أكدت غوغل أنها لن تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير الأسلحة، أو "التسبب أو تسهيل التسبب بصورة مباشرة بإيذاء الناس" مع نشر جملة من المبادئ المتصلة بهذه التكنولوجيا.



وأفاد رئيس غوغل التنفيذي سوندار بيتشاي في مدونة، فصَّل فيها سياسة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن كانت غوغل لن تستخدم الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة، "فإننا سنواصل العمل مع الحكومات، والجيش في مجالات عديدة أخرى"، بما فيها الأمن المعلوماتي والتدريب والبحث والإنقاذ.



واجهت غوغل ضغوطاً من موظفيها، ومن جهات خارجية بشأن عقد مع الجيش الأميركي، ذكرت الشركة ومقرها كاليفورنيا، أنه لن يُجددَ.



وحدد بيتشاو 7 مبادئ تسترشد بها غوغل في تطبيق الذكاء الاصطناعي، أو الحوسبة المتقدمة التي تحاكي السلوك البشري الذكي.



وأوضح أن غوغل تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل "مساعدة الناس على حل مشكلات عاجلة"، مثل التنبؤ بحدوث حرائق، ومساعدة المزارعين، وتشخيص الأمراض، أو تفادي الإصابة بالعمى.



وأضاف في مدونته "نحن نقر بأن هذه التكنولوجيا القوية، تطرح أسئلةً قويةً بالمثل بشأن استخداماتها، وأن طريقة تطوير الذكاء الاصطناعي، واستخدامه، سيكون لها تأثير كبير على المجتمع، لعدة سنوات قادمة، وكقادة في مجال الذكاء الاصطناعي، نشعر بأن لدينا مسؤولية كبيرة، في أن نفعل الأمر بصورة صحيحة".



وأكد بيتشاو بأن برامج الذكاء الاصطناعي لدى غوغل، ستصمم من أجل تطبيقات "مفيدة اجتماعياً" و"تفادي إحداث أو تعزيز التحيز غير المنصف".



وأشار إلى أن المبادئ، تركز على "تصميم واختبار" تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث تضمن "السلامة" و"تتحمل المسؤولية إزاء الناس" و"تتضمن مبادئ حماية الخصوصية".



وكتب بأن غوغل ستتفادى استخدام أي تكنولوجيا "تتسبب أو يمكن أن تسبب ضرراً عاماً".



وهذا يعني عدم تطوير "أسلحة أو تكنولوجيات أخرى، الغاية الرئيسية منها أو من تطبيقها، التسبب أو تسهيل التسبب بصورة مباشرة بإيذاء الناس،" وأنظمة "تجمع أو تستخدم المعلومات من أجل المراقبة، وتنتهك الأعراف المتفق عليها دولياً".



وعبر خبراء عن مخاوفهم من إساءة استخدام الأنظمة الروبوتية، أو الآلية، أو خروجها عن السيطرة والتسبب بفوضى.



ووافقت عدة شركات تعنى بالتكنولوجيا على المبادئ العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، من أجل الصالح العالم، لكن يبدو أن غوغل تعتمد معايير أدق.



وغوغل عضو في شراكة الذكاء الاصطناعي، التي تضم عشرات الشركات الملتزمة مبادئ الذكاء الاصطناعي، التي واجهت انتقادات لتوقيعها عقداً مع وزارة الدفاع الأميركية بشأن "مشروع مافن"، الذي يستخدم التعلم الآلي، وتكوين المواهب للتمييز بين الناس والأشياء في أشرطة فيديو، تلتقطها الطائرات المُسيَّرة.