"مايكروسوفت" بياناتها تغوص البحر لتوفير الطاقة لخوادمها

الشارقة 24 – أ.ف.ب

أقامت "مايكروسوفت" مركز بيانات تحت الماء قرب أرخبيل أوركني في شمال اسكتلندا، في مشروع يرمي إلى توفير الطاقة المستخدمة عادة لتبريد الخوادم، على ما أوضحت المجموعة الأميركية الأربعاء.

مركز البيانات هذا عبارة عن أسطوانة بيضاء بطول 12,2 متراً وهو يضم 864 خادماً، ما يكفي لتخزين 5 ملايين فيلم، وفي الإمكان إبقاؤه تحت الماء حتى 5 سنوات.

وينقل كابل تحت الماء الكهرباء المنتجة عبر شبكة طاقة الرياح، والمياه في الأرخبيل إلى مركز البيانات، ثم تنقل بيانات الخوادم إلى اليابسة.

وأكدت "مايكروسوفت" عبر موقعها الإلكتروني أن إقامة هذا المركز الجديد، يمثل "خطوة كبرى" للمجموعة.

وأشارت الشركة، إلى أن "أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على بعد أقل من 120 ميلاً "193 كيلومتراً" من الساحل"، مضيفة "من خلال إقامة مراكز للبيانات في المياه قرب المدن الساحلية، لا يبقى أمام البيانات سوى اجتياز مسافة قصيرة لبلوغ سكان المناطق الساحلية".

ويتيح البحر تبريد خوادم المعلوماتية بسرعة وسهولة، خصوصاً، أن تكلفة التبريد مراكز البيانات الأرضية باهظة. كذلك فإن استحداث مركز بيانات في البحر، أسرع من إنشاء مركز مماثل على أرضية صلبة، حيث تطرح مسائل قضائية.

غير أن لهذا المركز سلبيات، إذ أن الحواسيب الموضوعة في مركز البيانات تحت الماء، لا يمكن إصلاحها.

كما أن المركز صغير جداً، مقارنة مع المستودعات العملاقة المستخدمة عادة.

وصنع مركز البيانات هذا في فرنسا على يد مجموعة "نافال" للإنشاءات البحرية، ثم نقل إلى أرخبيل أوركني الذي يضم حوالي 70 جزيرة.