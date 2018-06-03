كانون تودع عصر كاميرات تصوير الأفلام

الشارقة 24 - رويترز:

قررت شركة كانون اليابانية المعروفة بإنتاج كاميرات التصوير، في تقارير سابقة لها عام 2006، عن وقف إنتاج كل كاميرات تصوير الأفلام، لكنها لم تؤكد ذلك رسمياً، في حين بدأت إيقاف إنتاجها بهدوء.

وكانت "كانون" قد طرحت الكاميرا "إي.أو.إس-1في" لتصوير الأفلام مقاس 35 مليمتر عام 2000.

وكان لدى الشركة كمية من هذا الطراز في مخزونها، حيث قامت ببيعها منذ ظهور تقارير اعتزامها عن وقف إنتاج الكاميرا "إي.أو.إس-1في" عام 2010، إلى أن أعلنت وقف بيعها الآن.

في الوقت نفسه، ذكرت الشركة أنها ستواصل تقديم خدمات الإصلاح والصيانة لتلك الكاميرات حتى 31 أكتوبر 2025، ولكنها أضافت أنها من الممكن أن ترفض أي خدمات إصلاح بعد 31 أكتوبر 2020، وذلك بسبب عدم توافر قطع الغيار اللازمة.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" أن من يمتلك كاميرا من هذا الطراز حالياً يستطيع إصلاحها في حال تعرضها للعطل، لكن لا يوصي بشراء واحدة الآن.