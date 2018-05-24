"فقاعات البحر" تتهادى في نهر السين بباريس قبل مؤتمر فيفاتيك

الشارقة 24 – رويترز:



يتهادى التاكسي الطائر "سي بابلز" فوق صفحة نهر السين بباريس، متنقلاً في المياه قبل مؤتمر فيفياتيك الذي يجمع مسؤولين تنفيذيين بقطاع التكنولوجيا وشركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم.

ويريد متسابق اليخوت آلان تيبو، استغلال تصميم قارب استخدمه ليحطم رقماً قياسياً عالمياً في سباقات السرعة لليخوت في 2009 لتحويله إلى خدمة للتاكسي في المجاري المائية بالمدن الكبرى.

وأطلق تيبو على الخدمة المقترحة اسم "سي بابلز"، أو فقاعات البحر وعلى قوارب التاكسي الطائر "بابلز"، أو الفقاعات.

ويشرح تيبو وهو أحد مؤسسي المشروع: "الفكرة هي أن البشر ابتكروا السيارات وتصورنا كيف يمكن خفض الاختناقات المرورية في مراكز المدن بمختلف أنحاء العالم عبر التنقل في مياه الأنهار دون ضوضاء أو تلوث، إنه حلم يتحقق اليوم".



وتعرض هذه الخدمة المبتكرة للجمهور في مؤتمر "فيفاتيك" في باريس الذي يبدأ الخميس، وتأمل الشركة بيع أول نماذجها.

لكن لن يتسنى تسيير التاكسي الطائر في باريس، إلا إذا زادت السلطات الحد الأقصى للسرعة في نهر السين، حتى يتحرك بالسرعة اللازمة ليرتفع فوق المياه، وهو الطلب الذي يقابل بالرفض حتى الآن.