انطلاق رحلة فضائية صينية لاستكشاف القمر بمشاركة السعودية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت الصين، الإثنين، بمشاركة المملكة العربية السعودية بنجاح قمراً صناعياً يحمل مختبراً لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب، وذلك في إنجاز علمي جديد وفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التعاون بين الرياض وبكين يأتي ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين عام 2017 والتي أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر.

وقالت الوكالة إن مشاركة السعودية ضمن بعثة الفضاء الصينية تمثلت في بناء وتطوير حمولة لأنظمة استشعار الفضاء، بهدف التقاط صور ضوئية للقمر حيث تم إنجاز الحمولة في وقت قياسي لم يتجاوز 12 شهرا خاض خلالها فريق الباحثين السعودي العديد من التحديات أبرزها ضرورة تصنيع حمولة مدمجة بقدرات عالية بحجم أقل من 10.5 سم مكعب وبوزن لا يتجاوز 630 جراماً على القمر الصيني.

وتهدف المهمة المشتركة بين المملكة والصين إلى دراسة واستكشاف القمر وطبيعة الجانب غير المرئي منه وذلك بتوفير البيانات العلمية للباحثين والمختصين بأبحاث وعلوم الفضاء.