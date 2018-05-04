تويتر تحث جميع المستخدمين على تغيير كلمات السر

الشارقة 24 - رويترز:

حثت شركة تويتر مستخدميها الذين يفوق عددهم 330 مليوناً على تغيير كلمات السر لحساباتهم، بعد أن تسبب خلل فني في كشف بعضها في صورة نصوص مقروءة على شبكتها الداخلية للكمبيوتر، بدلاً من إخفائها بموجب عملية تعرف باسم "الهاشينج".

وكشفت الشركة عن المشكلة في منشور وسلسلة من التغريدات بعد ظهر الخميس قائلة إنها عالجت المشكلة وإن تحقيقاً داخلياً توصل إلى عدم وجود ما يشير إلى أن كلمات السر التي كشفت تعرضت للسرقة أو إساءة الاستخدام من أفراد داخل الشركة، لكنها حثت كل مستخدميها على تغيير كلمات سرهم "من باب الاحتياط".

وقال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر في تغريدة "لقد عالجنا الثغرة وليس لدينا ما يشير إلى حدوث اختراق أو سوء استغلال من أي شخص... لكن ومن باب الاحتياط قوموا بتغيير كلمات السر في كل الأجهزة التي استخدمت فيها كلمات السر هذه".