"سيس" الفرنسي و"إنسايت" الأميركي معاً إلى الكوكب الأحمر

الشارقة 24 – أ ف ب:

ينطلق في الخامس من مايو المسبار الأميركي "إنسايت" متجها إلى كوكب المريخ حاملاً جهازاً فرنسياً لقياس الزلازل، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الفرنسية.

وذكر "فيليب لوغنونيه"، المسؤول العلمي عن جهاز الزلزال المسمى "سيس" الخميس، أن الهدف من إرساله، هو فهم الأسباب التي جعلت نشاط الكوكب الأحمر يخبو.

ويتيح الجهاز الاطلاع على ما يجري في نواة الكوكب، وقشرته، وطبقاته، لفهم كيف تشكّل، ولماذا توقّف فيه النشاط البركاني، وجفّت مياهه قبل أربعة مليارات سنة، ليصبح كوكباً قاحلاً أصم ذا بيئة قاسية غير مناسبة للحياة.

وستدرس مهمة "إنسايت"، ما إن كانت، قد ظهرت الحياة فعلاً يوما ما على المريخ، وأن اندثارها كان قدراً محتوماً بسبب صغر حجمه، وعدم توافر خاصيات معيّنة في طبقاته.

وجهاز "سيس" هو الأهم في هذه المهمة، من صناعة فرنسية اشتركت فيها بريطانيا، وألمانيا، وسويسرا، ثم وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

وسينطلق المسبار "إنسايت" من قاعدة "فاندنبرغ في كاليفورنيا" في الخامس من الشهر المقبل، وتستغرق الرحلة 6 أشهر لبلوغ المريخ في 26 نوفمبر 2018، أما المهمة كلّها فتمتدّ لعامين.

وما إن يحطّ المسبار على سطح المريخ، يخرج الجهاز "سيس" منه للبدء بعمله.

و"إنسايت" هي المهمة الفضائية الأميركية الأولى، التي تعتمد بشكل أساسي على جهاز غير أميركي، بحسب "جان إيف لو غال" رئيس وكالة الفضاء الفرنسية.