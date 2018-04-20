الروبوت "صوفيا" ضيف الاتحاد للطيران

الشارقة 24:

تعتزم الاتحاد للطيران استضافة الروبوت صوفيا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون متحدثة رسمية عن مستقبل الابتكار والتقنية في قطاع الطيران خلال معرض سوق السفر العربي.

وتجدر الإشارة إلى أن صوفيا هي روبوت شبه بشري حظيت بشهرة واسعة بعد تحدثها في الأمم المتحدة واستضافة باقة من النجوم والمشاهير على مستوى العالم، كما نالت لقب أول نصير للابتكار على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأول إنسان آلي يحصل على جنسية، وذلك إثر حصولها على الجنسية السعودية.

وسوف تقوم صوفيا بعقد مقابلة ثنائية مع المذيع ديميان واتسون، الذي يعمل رئيساً لمحطة إذاعية في شركة أبوظبي للإعلام بهدف مناقشة مستقبل الابتكار والتقنية في قطاع الطيران إلى جانب تسليط الضوء على تجربتها وانطباعاتها عن العاصمة، وذلك في مسرح الاتحاد المقام ضمن جناح الاتحاد للطيران بمعرض سوق السفر العربي في الساعة 12 ظهر الأحد الموافق 22 أبريل.

وإلى جانب استضافة الروبوت صوفيا، سيضم مسرح الاتحاد عروضاً تقديمية وحلقات أسئلة وأجوبة مع نخبة من التنفيذيين في الاتحاد للطيران والضيوف، بما في ذلك الأولمبياد الخاص ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، مع تناول بعض الجوانب ذات الصلة بتجربة الضيوف والشراكات التسويقية والبيئة والاستدامة.

ومن المقرر أن يبدأ معرض سوق السفر العربي 2018، الأحد 22 أبريل ويستمر حتى الأربعاء الموافق 25 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، علماً بأن الاتحاد للطيران ستقيم فعالياتها في جناح رقم ME2310 صالة رقم 2.