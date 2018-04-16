انطلاق صاروخ أطلس 5 في الفضاء حاملاً أقماراً عسكرية

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت شركة يونايتد لونش أليانس وهي مشروع مشترك بين لوكهيد مارتن وبوينج في بيان أن صاروخاً من طراز أطلس 5 أطلق مؤخراً من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية حاملاً أقماراً صناعية ذات أغراض عسكرية.

وتجمع المُتنزهون في عطلة نهاية الأسبوع بطول الشاطئ لمتابعة الصاروخ الذي يوازي طوله مبنى يتألف من 20 طابقاً وهو ينطلق في الفضاء مولداً قوة دفع بنحو 2.5 مليون رطل.

وقالت شبكة (سي.بي.إس) إن الصاروخ يحمل قمراً صناعياً لدعم وتعزيز الاتصالات العسكرية ومعدات اختبار.

وقالت يونايتد لونش أليانس إن الإطلاق الناجح هو السابع والسبعون لصاروخ أطلس 5 منذ بدء إطلاقه في عام 2002.