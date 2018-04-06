أوروبا تنتقد "فيسبوك" لاختراقه بيانات 87 مليون مستخدم

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، أن خرق موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي للبيانات أمر غير مقبول، فيما تسعى للقاء مسؤولي الشركة، عقب الكشف عن تأثر حسابات 87 مليون مستخدم، من بينهم أكثر من مليون في أوروبا.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويغاند: "بالنسبة للمفوضية الأوروبية، الدخول غير المصرح به، وإساءة استخدام البيانات الشخصية التي تخص مستخدمي فيسبوك، أمر غير مقبول".

وكان "فيسبوك" قد اعترف الأربعاء بأنه "تشارك بصورة غير ملائمة" البيانات الشخصية لحسابات 87 مليون مستخدم، بزيادة بأكثر من 30 مليون حساب، مقارنة بالتقديرات السابقة، مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية لتحليل البيانات.

وقد استخدمت الشرطة المعلومات، بدون موافقة المستخدمين، لمساعدة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2016.

وأشار ويغاند إلى أن إعلان فيسبوك، يؤكد أن فضيحة الاختراق طالت مستخدمين أوروبيين.

وقال فيسبوك إن عملية الاختراق طالت أكثر من مليون مستخدم من بريطانيا، ونحو 310 آلاف مستخدم في ألمانيا.

وتتأهب يوروفا، إلى متابعة الموضوع مع سلطات حماية البيانات الأوروبية والبريطانية التي تحقق في الفضيحة، بالإضافة إلى لجنة التجارة الاتحادية الأميركية، التي تنظر في القضية في الولايات المتحدة.

وكتبت يوروفا عبر موقع تويتر أن "النطاق المتزايد" لفضيحة خصوصية بيانات فيسبوك "يثير القلق للغاية"، وأضافت "تحتاج فيسبوك إلى زيادة الاستجابة وحماية البيانات الأوروبية".

وكرر جي فيرهوفشتاد، وهو مشرع من الاتحاد الأوروبي، طلباً سابقاً لمؤسس موقع فيسبوك ورئيسه التنفيذي مارك زوكربيرج، للإدلاء بشهادته أمام البرلمان الأوروبي.

وانتقدت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي بشدة موقع فيسبوك، وطالبت بوجود عواقب لهذا الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبي، ونددت بافتقار فيسبوك "للشفافية" وارتكابه سلوكاً "غير أخلاقي"، مطالبة الاتحاد الأوروبي برد فعل قوي تجاه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب بيانات أكبر مما كان يعتقد ويتضمن ملايين المستخدمين.

ويتعاون فيسبوك مع مكتب مفوض المعلومات البريطاني، الذي يحقق في كيفية استخدام 30 منظمة للبيانات الشخصية، لكن المكتب قال يوم الخميس إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان موقع التواصل الاجتماعي قد فعل ما فيه الكفاية.

ومن المقرر أن يمثل الرئيس التنفيذي لفيسبوك في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي في 11 إبريل للإدلاء بشهادته في الفضيحة المدوية، التي من المتوقع أن تستدعي إجراء عدة جلسات استماع أخرى.