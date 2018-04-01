الصين تطلق 3 أقمار صناعية لرصد الأرض

الشارقة 24 – وام:

أطلقت الصين 3 أقمار صناعية للتصوير من نوع "قاوفن -1"، في إطار مشروع لرصد الأرض بتقنية عالية الوضوح.

وأطلقت هذه الأقمار الصناعية على متن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش فور سي" من مركز إطلاق الأقمار الصناعية، بمقاطعة شانشي شمال الصين، بحيث كانت هذه المهمة رقم 270 للصاروخ الحامل لونج مارش.

وتصل دقة التصوير الأقمار الصناعية بتقنية عالية الوضوح إلى التقاط صورة من على بعد مترين، وسيتم استغلالها في عدة مجالات من بينها التحذير من الكوارث والحماية الإيكولوجية وبناء البنية الأساسية والنقل والاستجابة للطوارئ.