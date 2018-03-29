فيسبوك تمنح مستخدميها سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية

الشارقة 24 – رويترز:

قالت شركة فيسبوك، الأربعاء، إنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصيتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات، وذلك في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي الموقع.

قالت شركة فيسبوك، الأربعاء، إنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصيتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات.

وأضافت الشركة إنها ستقترح تحديثات على شروط الاستخدام وسياسة البيانات في الموقع خلال الأسابيع المقبلة، حتى توضح على نحو أفضل ما هي المعلومات التي تجمعها وكيف تستخدمها.

هذه الخطوة تأتي في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي فيسبوك، فيما أفادت مزاعم بأن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية استغلت هذه البيانات دون حق لاستهداف ناخبين أميركيين وبريطانيين قبل انتخابات.