صور "سيلفي" ممنوعة في "كان" باعتبارها سخيفة ومسيئة

الشارقة 24- أ ف ب:

فجر تييري فريمو المفوض العام لمهرجان كان السينمائي، مفاجأة من العيار الثقيل، بمنعه الصور الذاتية "سيلفي" على السجادة الحمراء، باعتبارها سخيفة ومسيئة، في الوقت الذي يناقش الحدث جدلية "مكانة النساء" في السينما.

وأعلن المفوض العام لمهرجان كان السينمائي، عن تغييرات لافتة لدورة العام الجاري، من هذا الملتقى الكبير في مايو المقبل، تشمل منع التقاط الصور الذاتية "سيلفي" على السجادة الحمراء، والاستغناء عن العروض الأولى للصحافيين، وفتح النقاش بشأن مكانة النساء في السينما.

وقال فريمو، في مقابلة مع مجلة "لو فيلم الفرنسية" المتخصصة، يوم الجمعة، "سيُحظر التقاط المتفرجين للصور الذاتية على السجادة الحمراء"، معللاً هذه الخطوة، بضرورة إنهاء الفوضى العارمة، التي يثيرها هذا الأمر، خلال استعراض المشاركين".

وفي 2015، أعلن المفوض العام للمهرجان، أن هذا الحدث السينمائي، سيحظر التقاط صور "سيلفي" على السجادة الحمراء، قبل تعديل الموقف، عبر حصره بالطلب من المدعوين، الحد من هذه الممارسة "السخيفة والمسيئة".

وبموجب القرارات الجديدة، سيكتشف الصحافيون اعتباراً من هذا العام، الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية في الوقت عينه لعرضها الأول، وليس قبل ذلك كما جرت العادة، والهدف من هذا التدبير يكمن في "إعادة الجاذبية واللمعان للسهرات الاحتفالية" كما أن "التشويق سيكون على أشده" وفق تييري فريمو.

هذا التغيير، سيعدل طريقة عمل الصحافيين، الذين كانوا قادرين سابقاً على مشاهدة جزء من الأفلام في الصباح قبل ساعات عدة من السهرة الاحتفالية.

وبعد قضية المنتج الهوليوودي، النافذ هارفي واينستين، المتهم بارتكاب عشرات الاعتداءات الجنسية، وحركة "أناـ أيضاً"، التي أعقبتها، مع ما حملته من نقاشات بشأن مكانة النساء في قطاع السينما، سيلتقي فريمو قريباً، وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين في فرنسا، مارلين سكابا، برفقة رئيس مهرجان كان السينمائي بيار ليسكور.

وعن اختيارات الأفلام التي أخرجتها النساء، قال فريمو، إن مهرجان كان السينمائي، "يسجل أداءً فوق المعدل" على هذا الصعيد إذ استحوذت المخرجات على 23 % من الأفلام، ضمن القائمة الرسمية للأفلام المشاركة في المنافسة العام 2017.

ويقام مهرجان كان السينمائي هذا العام بين 8 و19 مايو منه، وتترأس لجنته في هذه الدورة الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت وهي المرأة 12 التي تتولى هذه المهام بعد 4 سنوات على إيكال المهمة للمخرجة النيوزيلندية جاين كامبيون.