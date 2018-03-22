"غوغل" تستثمر 300 مليون دولار لدعم وسائل الإعلام

الشارقة 24 – أ ف ب:

تزايدت الأصوات التي تحذر من دور شبكات التواصل الاجتماعي، خاصةً فيسبوك، في انتشار الأخبار الكاذبة حول العالم، حتى أنها اتُهمت بالتأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية ووصول ترامب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة.

وخلال عرض في نيويورك، وسعياً لتبرئة نفسها من اتهامات بالمساهمة في نشر الأخبار الكاذبة، وتدهور وسائل الإعلام التقليدية، قدمت المجموعة العملاقة المعروفة أساساً بمحركها الرائد للبحث، سلسلة من المشاريع ترمي إلى "تعزيز مصادر المعلومات الموثوقة ذات الجودة العالية"، ومساعدة وسائل الإعلام ذات المصداقية على جذب مشتركين لمضامينها المدفوعة.

وأكد المسؤول عن الأنشطة التجارية في "غوغل" فيليب شيندلر، أن هذه المشاريع تمثل بمجموعها "التزاماً مالياً لقطاع الوسائل الإعلامية بقيمة 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة"، لافتاً إلى وجود "ترابط بين مستقبل غوغل وذلك العائد لوسائل الإعلام الشريكة لها".

ومن بين المشاريع المدعومة من "غوغل"، إنشاء "مختبر للأخبار الكاذبة" بالشراكة مع معهد شورنستين في هارفرد، استكمالاً لمبادرة "كروس تشك" التي اختُبرت في أوروبا لمكافحة الأخبار الكاذبة، خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة في فرنسا وبريطانيا.

وذكر مدير معهد شورنستين نيكو ميلي، أن الأمر يقوم على "محاولة وضع أطر محددة لما تعلمناه" من خلال "جمع الأدوات التقنية والخبرة التحريرية" مع السعي لتطبيق ذلك لمناسبة الانتخابات الأميركية، في نوفمبر المقبل.

وفيما باتت "فيسبوك" مجدداً في عين العاصفة لتركها شركة "كامبريدج إنائيتيك" تستخدم بيانات عشرات الملايين من مستخدمي الشبكة الاجتماعية، تسعى "غوغل" لأن تنصب نفسها شريكة للوسائل الإعلام ذات المصداقية.

وفي ظل الاتهامات الموجهة إليها منذ فترة طويلة بتقويض إيرادات الصحافة، من خلال إتاحة مضامينها بشكل مفتوح عبر الإنترنت، قدمت "غوغل" مشاريع عدة ترمي لزيادة عدد المشتركين الذين يحصلون على مضامين المواقع الإخبارية في مقابل بدل مالي.

وتعتزم "غوغل" تبسيط مسار الاشتراك من خلال حصره بنقرتين عبر استخدام الحساب على بريد "غوغل مايل"، أو اقتراح أدوات تتيح للمواقع تحسين عرض مضامينها المدفوعة، والمجانية، إلى أقصى حد، بهدف زيادة معدلات تحول الرواد من زوار موسميين إلى مشتركين في مقابل بدل مالي.

وتُطوَّر هذه المشاريع بالشراكة مع حوالي 60 وسيلة إعلامية منها "واشنطن بوست" و"فايننشال تايمز" الأميركيتين و"لوفيغارو" الفرنسية.