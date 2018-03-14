الذكاء الاصطناعي يغزو تطبيقات غوغل الجديدة

الشارقة 24 – أ ف ب:

يمكن لأي مستخدم في غوغل، تصفح أرشيف الصور عبر خدمة "لايف"، وتشكيل مجموعة ألوانه انطلاقاً من صورة لشقته أو لأزياء يرتديها، مستعيناً بأنظمة حسابية تبحث عن مواضع الشبه في الألوان بمنصة "غوغل آرت اند كالتشر" التي تضم 3 ملايين عمل فني، وتسمح “آرت باليت" الجديدة باختيار مجموعة من الألوان.

وكان مختبر البحوث "لو لاب" أطلق تطبيقاً يسمح للمستخدم إيجاد "شبهه" في أي من لوحات كبار الرسامين، بالاستناد إلى صورة ذاتية "سيلفي".

هذا التطبيق المتاح في بعض البلدان، استخدم من جانب 30 مليون شخص في بضعة أيام بحسب "غوغل".

وثمة تطبيق آخر مختلف جداً، هو الذي تم تطويره لمحفوظات مجلة "لايف"، ويضم 4 ملايين صورة، أكثرها لم تُنشر بعد.

ويمكن للمستخدم اختيار إحداها، ليقوم التطبيق بعدها بتقسيم الصورة إلى عناصر عدة، بفضل منظومات "لاب" الحسابية.

وقد طَوّر "لاب" أيضاً لمصلحة متحف الفن المعاصر في نيويورك، تطبيقاً احترافياً، للتعرف على الأعمال المصورة بالأبيض والأسود في التوثيقات المتعلقة بالمعارض القديمة في المتحف.



ويمكن للنظام "قراءة" 30 ألف صورة مخزنة، والتعرف إلى الأعمال بالاستناد إلى المحفوظات من مجموعات المتحف.

ويجمع "لاب" باحثين وفنانين، وهو يضم تجهيزات متطورة، منها شاشة عملاقة تفاعلية، وآلات طباعة رقمية بالأبعاد الثلاثة.

وقد أُطلق في 2011، ويضم أكثر من 1000 شريك من حوالي 60 بلداً.

ومنذ 2015، تبدي المجموعة الأميركية العملاقة، أيضاً اهتماماً بالفنون المسرحية "تسجيلات فيديو 360 درجة"، وأبرمت اتفاقات مع أكثر من 60 مؤسسة في 21 بلداً.