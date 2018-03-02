"فيسبوك" تقدم خدمة "البحث عن وظائف" في 40 بلداً

الشارقة 24 – أ ف ب:

كشفت "فيسبوك"، الأربعاء، عن توسيع خدمتها للبحث عن الوظائف التي أطلقتها في فبراير 2017 بالولايات المتحدة لتشمل 40 بلداً، في خطوة جديدة من استراتيجيتها لتنويع أنشطة شبكة التواصل الاجتماعي.

ومن بين البلدان المشمولة بهذه الخدمة الجديدة، فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل، وفق "فيسبوك". ومن المرتقب طرح هذا التطبيق الجديد على الإنترنت في الأسابيع المقبلة غير أن المجموعة لم تكشف عن أي موعد محدد بهذا الخصوص.

ويسمح تطبيق "جوبز" لشركة ما بنشر عرض عمل وفق نموذج معياري وبإدارة العروض بواسطة هاتف ذكي.

وهي خدمة مجانية لصاحب العمل لكن من الممكن تعزيز الانتشار بمقابل بدل مالي، أما بالنسبة للباحثين عن الوظائف، فتوفر لهم أيضا هذه الخدمة بالمجان ويمكن استعمالها بواسطة الهاتف الذكي.

وأشار أليكس هميل نائب مدير "فيسبوك" للنشاطات المحلية في أميركا خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إلى أن مستخدماً واحداً من كل أربعة يلجأ إلى الشبكة للبحث عن فرص عمل.