"اتصالات" تبرم شراكة مع "آيديميا" لتوفير تقنية الشريحة المدمجة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اتصالات اليوم الخميس، إبرام شراكة مع "آيديميا" الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقنيات التحكم عن بعد بالشرائح المدمجة عبر تقنية "eSIM"، وهو ما سيوفر إمكانية تخزين وحدات تعريف متعددة للمستخدم في جهاز واحد إلى جانب التبديل بينها بسهولة ويسر.

وتعمل تقنية "eSIM" الجديدة وفقاً لمعايير ومواصفات الاتحاد العالمي للهواتف المتحركة GSMA، وتحظى بأهمية متزايدة نظراً لقدرتها الهائلة على ربط الأجهزة الذكية المتصلة بتقنية إنترنت الأشياء" IoT"، وتقنية الاتصال بين الآلات M2M مقارنة بنظيرتها التقليدية كونها تمتاز بالمرونة والسرعة في عملية التعريف والربط بين الأجهزة.

وسيتم الاستفادة منها بشكل ضخم في مختلف القطاعات الصناعية، خاصة في قطاع السيارات المليء بالتقنيات والحلول الذكية كأنظمة الملاحة المتطورة.

وفي هذا السياق، قال إسماعيل الحمادي نائب الرئيس الأول لنشر الشبكات في اتصالات: "تأتي أهمية الشراكة مع "آيديميا" كونها خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الربط بين الأجهزة الذكية، وذلك لما تحمله هذه التقنية الحديثة من آفاق مستقبلية واعدة في ظل الطلب العالمي المتنامي على أنظمة الاتصال الآلي بين الأجهزة و"إنترنت الأشياء"، الأمر الذي دعا اتصالات إلى تعزيز شراكاتها في هذا الصدد سعياً لمواكبة هذا التطور التكنولوجي المتصاعد، وذلك عبر توفير تقنيات الشرائح المدمجة التي تتوافق وتتماشى مع هذه التقنيات الحديثة والتي ستوفر بدورها المرونة عند استخدام خدمات اتصالات فضلاً عن إثراء تجربة العملاء".