"أبل" تخطط لإطلاق 3 هواتف "آيفون" جديدة في 2018

الشارقة 24 – رويترز:



تستعد أبل لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة هذا العام، بما في ذلك أكبر هاتف آيفون على الإطلاق، وفقاً لما ذكرته بلومبرج، الإثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة.



وتتضمن الهواتف الثلاثة أيضا هاتفاً بنفس حجم هاتف آيفون تن الحالي ونموذج أقل سعراً يحتوي على بعض الخواص الرئيسية للهاتف الشهير.



وقال التقرير إن الشركة المصنعة لهواتف آيفون تجري بالفعل اختبارات إنتاج مع موردين ومن المتوقع أن تعلن عن الهواتف الجديدة في خريف العام الحالي، لكن التقرير أضاف أن الخطط قد تتغير.



ولم ترد أبل على الفور على طلب للتعقيب.