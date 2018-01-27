"نمو" يفور بجائزة الألسكو للتطبيقات الجوالة عربياً

الشارقة 24:

فاز تطبيق "نمو" الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع بجائزة الألسكو للتطبيقات الجوالة، التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في الجمهورية التونسية، حيث استحق التطبيق الفوز في مجال العلوم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من جائزة الألسكو الكبرى للتطبيقات الجوالة العربية 2017.

يذكر أن تطبيق "نمو" قد أطلقته وزارة تنمية المجتمع وحقق إقبالاً من قبل مختلف فئات المجتمع داخل الامارات وخارجها نظراً لقيمته العملية بالنسبة لأولياء الأمور من حيث التعرف على قدرات أبنائهم في ستة مجالات.