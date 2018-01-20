فيسبوك تعطي أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة"

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج، الجمعة، أن الشركة ستبدأ في إعطاء أولوية لوسائل الإعلام "الجديرة بالثقة" في بث مشاركات التواصل الاجتماعي حيث تعمل الشركة على مكافحة "الإثارة" و"المعلومات المضللة".

وقالت الشركة التي لديها أكثر من 2 مليار مستخدم شهريا إنها سوف تستخدم استطلاعات الرأي لتحديد ترتيب وسائل الإعلام من حديث الثقة.

واستعرض زوكربرج هذا التعديل في تدوينة على فيسبوك قائلا إنه "بداية من الأسبوع المقبل ستعطي خدمة البث الإخباري وهي المنتج المحوري للشركة، أولوية "للأخبار ذات الجودة العالية" على المصادر الأقل جدارة".

وكتب زوكربرج "هناك الكثير من الإثارة والمعلومات المضللة والاستقطاب في العالم اليوم".

وأضاف "تتيح وسائل التواصل الاجتماعي للناس نشر المعلومات بشكل أسرع من أي وقت مضى، وإذا لم نعالج هذه المشاكل تحديدا سينتهي الأمر بتضخيمها".

وفي الوقت نفسه قال زوكربرج إن كم الأخبار بشكل عام على فيسبوك سيتقلص إلى نحو 4 % من محتوى خدمة البث الإخباري مقارنة مع 5 % حالياً.