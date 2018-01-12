"فيسبوك" يعلن "تحديثات" على الأخبار الخاصة بالمستخدمين

مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك"

الشارقة 24 - د ب أ:



أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس "فيسبوك"، الخميس أن شركته تسعى لتطبيق تحديثات كبيرة على خدماتها، تشمل تغييرات على الأخبار الخاصة بالمستخدمين.



وكتب زوكربيرج عبر صفحته بموقع التواصل الشهير أن الشركة ستركز على "التفاعلات الاجتماعية ذات المغزى" بدلاً من "المحتوى غير ذي الصلة" في مقترحاتها الإخبارية للمستخدمين.



وأضاف قائلاً: "حصلنا مؤخراً على تعليقات من مجتمعنا بأن المحتوى العام - المشاركات من الشركات والعلامات التجارية ووسائل الإعلام - يزاحم اللحظات الشخصية التي تقودنا إلى التواصل مع بعضنا البعض".



وأوضح أن هذا التحول يهدف إلى جعل المستخدمين يشعرون بأن وقتهم في الفيسبوك "يمضي بشكل جيد".



وتوقع زوكربيرج بأن يقضي المستخدمون وقتاً أقل على الموقع.