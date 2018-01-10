"اتصالات" تمكن أولياء الأمور من الإشراف على محتوى الإنترنت

الشارقة 24 – وام:

أعلنت اتصالات يوم الأربعاء، عن توفير خدمة جديدة حصرياً لعملائها في دولة الإمارات، تمكن أولياء الأمور من الإشراف على المحتوى الإلكتروني وفترات الولوج إلى شبكة الإنترنت عبر تقنية "سيركل وذ ديزني"، بالشراكة مع " Circle Media Labs" الرائدة في مجال تطوير التقنيات التي تستخدمها الأسر لإدارة الأجهزة المتصلة.

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في مجموعة اتصالات: إن اتصالات تسعى دائماً لتقديم أفضل المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية والآمنة لعملائها في الدولة ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال الأمن الإلكتروني، فضلاً على الحفاظ على سلامة الأطفال من تبعيات الاستخدام الخاطئ لشبكة الإنترنت .

وسيتوفر الجهاز الجديد بمبلغ 550 درهماً يدفع لمرة واحدة أو من خلال خطة أقساط شهرية مرنة تبدأ من 25 درهماً فقط، كما أن الجهاز متوفر حالياً بسعر 449 درهماً، خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق ومتوفر أيضاً عبر الموقع الإلكترونيEtisalat.ae/circle مع خدمة توصيل مجانية أو من خلال منافذ اتصالات.

من جانبه، قال لانس كارلش الرئيس التنفيذي لشركة Circle Media Labs إن مسألة إدارة استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية المتصلة تعد في غاية الأهمية على المستوى العالمي، حيث أن الكثير من أولياء الأمور يتطلعون إلى ابتكار حلول لإدارة المحتوى الذي يطلع عليه الأبناء وتوفير إمكانية التحكم بالوقت الذي يقضونه في استخدام شبكة الإنترنت سواء داخل المنزل أو خارجه.