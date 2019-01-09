هابل يلتقط صورة أكثر تفصيلاً لمجرة المثلث المجاورة للأرض

الشارقة 24 - د ب أ:

أرسل تلسكوب هابل الفضائي صورة أكثر تفصيلاً لمجرة المثلث، وهي إحدى المجرتين المجاورتين لمجرتنا، درب التبانة.

وتتكون الصورة التي نشرها مركز هابل الأوروبي في مدينة جارشينج القريبة من مدينة ميونخ جنوب ألمانيا من 665 مليون نقطة ضوئية بكسل، وهي مركبة من 54 صورةً.

وأوضح المركز أن علماء الفلك يعتزمون استخدام هذه الصورة المركبة في دراسة ما يُعرف بمناطق نشأة النجوم في هذه المجرة الصغيرة الحلزونية، حيث أدى تجمع الغازات والأتربة في نشأة نجوم جديدة.

يُشار إلى أن كوكبة المثلث هي ثالث أكبر مجرة حلزونية ضمن ما يُعرف بالمجموعة المحلية، بعد مجرة أندروميدا ومجرة درب التبانة.

وتحتوي مجرة المثلث على نحو 40 مليار نجم وبعض المصانع النشطة للنجوم، وتبعد هذه المجرة الواقعة في كوكبة المثلث في المنطقة الجنوبية من السماء على بعد نحو 3 ملايين سنة ضوئية من درب التبانة، ويمكن رؤيتها في حالة تحسن ظروف الرؤية بالعين المجردة كبقعة لبنية.