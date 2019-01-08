جهاز "بريدبوت" يقدم خبزاً طازجاً بمعرض للإلكترونيات

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تعرض شركة "ويلكنسون بايكنيغ كومباني" جهاز "بريدبوت" في جناح بلاس فيغاس للإلكترونيات، إذ يمكنه صنع أكثر من 200 قطعة خبز في اليوم.

ويأتي "بريدبوت" بحجم سيارة وهو مستقل بالكامل، فهذا الجهاز يخلط المكونات ويعجن ويخبز 235 قطعة في اليوم أي حوالي 10 قطع في الساعة على ما أفادت شركة "ويلكنسون بايكنيغ كومباني" الصانعة له.

وقد عُرض الجهاز في معرض للإلكترونيات الموجه للعامة في لوس أنجليس، الذي يعج بأجهزة آلية قادرة على إتمام مهام مختلفة.

وأوضحت الشركة أن المستهلكين يريدون خبزاً طازجاً للغاية، لكن عندما يشترونه من السوبرماركت لا يعرفون متى خُبز، مؤكداً أن الجهاز يسمح ببيع خبز طازج أكثر من غالبية السوبرماركت في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة أنّها تجري مفاوضات مع سلاسل متاجر كبيرة وتأمل أن تجهز الجيش الأميركي أيضاً لصنع الخبز على حاملات الطائرات.

وفي الوقت الراهن يمكن لجهاز "بريدوبوت" صنع قطع الخبز العادية لكن راندال ويلكنسون صاحب الشركة، يؤكد أن بالإمكان تكييفه لصنع أنواع أخرى من الخبز، لا سيما خبز "الباغيت" الفرنسي الشهير.