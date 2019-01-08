"سامسونج إلكترونيكس" تشهد تراجع أرباح مبيعاتها في العام الماضي

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونج إلكترونيكس" الثلاثاء تراجع أرباح تشغيلها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 38,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

بلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 10,8 تريليون وون "9,66 مليار دولار"، مقابل 15,1 تريليون وون خلال الفترة نفسها من 2017.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الشركة القول إن مبيعات الربع الأخير من العام الماضي بلغت 59 تريليون وون بانخفاض نسبته 10,6% سنوياً.

كان المحللون الذين استطلعت وكالة "يونهاب إنفوماكس" للأنباء الاقتصادية يتوقعون وصول أرباح تشغيل "سامسونج" خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 13,6 تريليون وون والمبيعات إلى 63,2 تريليون وون.

ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن صافي أرباح الربع الأخير، ولا البيانات التفصيلية لأداء القطاعات المختلفة، حيث تعتزم إصدار البيانات النهائية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتتوقع "سامسونج" أن تكون أرباح التشغيل خلال العام الماضي ككل 58,9 تريليون وون والمبيعات 243,5 تريليون وون.