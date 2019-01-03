تشانغ إي-4 الصيني يكشف الغموض ويضيء الجانب المظلم من القمر

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت وسائل إعلام رسمية، أن مسباراً صينياً هبط بنجاح على الجانب البعيد من القمر، يوم الخميس، مشيدةً بالخطوة باعتبارها أول هبوط تاريخي، ضمن مهمة يُنظر لها على أنّها تحرك مهم في برنامج الفضاء الصيني.

وذكر التلفزيون الصيني، أن المسبار القمري تشانغ إي-4 الذي انطلق في ديسمبر، هبط بسلاسة نحو الساعة" 0,226 بتوقيت جرينتش" وبث أول صورة قريبة على الإطلاق للجانب المظلم من القمر.

وحركة القمر مرتبطة بحركة كوكب الأرض، إذ يدور القمر بنفس السرعة التي يدور بها كوكبنا، مما يعني أن جانبه البعيد أو "المظلم" لا يمكن رؤيته على الإطلاق من الأرض.

وسبق أن شاهدت مركبات فضائية أخرى الجانب البعيد من القمر، لكن لم تهبط أي منها عليه.

وأشار التلفزيون الصيني إلى أن الهبوط كشف الغموض المحيط بالجانب البعيد من القمر، وفتح صفحة جديدة في تاريخ اكتشاف البشر للقمر.