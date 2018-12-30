مسبار "تشانغ إي-4" الصيني يتأهب للهبوط على الجانب المظلم من القمر

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، الأحد، أن مسبار فضاء صينياً، يتأهب للهبوط على الجانب المظلم من القمر، لأول مرة، في مهمة تعد خطوة هامة مع تطلع بكين لتعزيز برنامجها الفضائي.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن إدارة الفضاء الوطنية بالصين، أن المسبار تشانغ إي-4 دخل إلى مداره وفقاً لما هو مقرر يوم الأحد، وذلك استعداداً لأول هبوط سلس، على الجانب البعيد من القمر، ولم تذكر الوكالة متى سيهبط المسبار.

ويواجه القمر الأرض بجانب واحد حيث يدور حول نفسه، بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، ولذلك فإن الجانب البعيد أو الجانب المظلم من الأرض لا يمكن رؤيته مطلقاً، وشاهدت مركبات الفضاء السابقة الجانب البعيد من القمر، ولكن لم تهبط عليه أيٌّ منها على الإطلاق.

وأطلقت الصين الصاروخ لونج مارش-3 بي، في وقت سابق من الشهر الجاري حاملاً المسبار تشانغ إي-4، ويضم المسبار طوافة ومجساً لاستكشاف سطح القمر.

وذكرت "شينخوا"، أن المجس دخل مداراً بيضاوياً حول القمر عند الساعة 08:55 بتوقيت بكين، مما جعله عند أقرب نقطة له من سطح القمر، حيث يبعد عنه 15 كيلومتراً فقط.

وتشمل مهام المسبار دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وتهدف الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة كي تصبح قوة فضائية رئيسية بحلول 2030، وتعتزم الصين بدء بناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل.