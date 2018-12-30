شركات صينية تقدم مساعدات مالية لموظفيها لشراء "هواوي"

الشارقة 24 – أ ف ب:

تشجع الشركات الصينية، موظفيها على شراء هواتف هواوي، لدعم الشركة العملاقة، بعد اعتقال كندا مسؤولة بارزة فيها، بناء على طلب الولايات المتحدة، وهو ما أثار موجة من التعاطف معها في الصين.

وتقدم العديد من الشركات لموظفيها، دعماً مالياً، لشراء هواتف هواوي، بينما حذرت شركات أخرى موظفيها من شراء هواتف آيفون الأميركية.

وفي شرق الصين، ذكرت شركة "فوشون تكنولوجي"، أن نحو 60 من موظفيها البالغ عددهم 200 موظف، يستفيدون من دعم مالي بقيمة 100 إلى 500 يوان "15-29 دولار"، لشراء هواتف هواوي ابتداءً من السبت.

وذكرت شركة "شينغدو آر واي دي" لتكنولوجيا المعلومات، أنها قدمت لموظفيها دعماً مالياً بنسبة 15%.

وهددت إحدى الشركات، بمعاقبة موظفيها الذين يشترون هواتف آيفون، بتغريمهم كامل سعر ذلك الهاتف في السوق.

ودعت شركة "مينباد" ومقرها شينزهين، في مذكرة داخلية، موظفيها إلى التوقف، عن شراء المنتجات الأميركية الخاصة بأجهزة الشركات.