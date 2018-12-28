الصين تعلن الانتهاء من بناء نظام بيدو للملاحة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الصين، يوم الخميس، الانتهاء رسمياً من بناء نظام بيدو 3 الأساسي، ونظام بيدو للملاحة /BDS/، والذي بدأ في تقديم خدماته العالمية بصفة فعلية.

وأكد ران تشينغ تشي مدير مكتب الملاحة الفضائية الصيني والمتحدث باسمه، خلال مؤتمر صحافي، أن نظام بيدو وسع نطاق خدماته من المنطقة إلى العالم بأسره، وسيدخل رسمياً عصر العالمية.

ويعد بيدو نظام ملاحة عالمياً عبر الأقمار الصناعية، تم بناؤه وتشغيله بشكل مستقل من قبل الصين، وهو متوافق مع أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأخرى في العالم، ويوفر للمستخدمين العالميين خدمات تحديد المواقع والتنقل والتوقيت بدقة عالية وموثوق بها طوال اليوم.

وتم تشييد نظام بيدو الحالي، على كوكبة الأقمار الصناعية بيدو 2، إذ اكتملت مجموعة الأقمار الصناعية وعددها 14 في عام 2012، وكانت قادرة على تقديم خدمات تحديد المواقع الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووفقاً لمسؤولين صينيين، فإن نظام بيدو قادر على توفير خدمات تحديد المواقع بدقة في نطاق 10 أمتار، لكن الدقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تكون أقل من 5 أمتار.

وتبلغ دقة سرعة النظام 0.2 متر في الثانية، ودقة توقيته 20 نانوثانية، ويعد الرابع في العالم الذي يغطي الكوكب بأكمله، بعد نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" في الولايات المتحدة، و"غلوناس" في روسيا، و"غاليليو" في الاتحاد الأوروبي، وهي أنظمة تعمل منذ عقود.

وبدأت الصين في بناء نظام بيدو في التسعينات من القرن الماضي، وبدأت في تقديم الخدمات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2012.

وباكتمال النظام حالياً، فإن خدماته تغطي جميع البلدان والمناطق بما في ذلك تلك الموجودة على طول الحزام والطريق.

وتم إرسال ما مجموعه 19 قمراً صناعياً من طراز بيدو 3 خلال 10 بعثات إلى الفضاء، بين نوفمبر 2017 ونوفمبر 2018، في رقم قياسي جديد بتاريخ بناء نظام الملاحة العالمي.

وأوضح مدير مكتب الملاحة الفضائية الصيني، أن بلاده سترسل 11 قمراً من طراز بيدو 3 وقمراً واحداً من طراز بيدو 2 بحلول عام 2020، لبناء شبكة عالمية كاملة، ومواصلة تحسين أداء الخدمات، مضيفاً أنه ستتم مضاعفة دقة النظام بحلول 2020.

وبحلول عام 2035، من المتوقع إنشاء نظام أكثر تحديداً وتكاملاً، وأكثر ذكاء وتوقيتاً مع نظام بيدو.