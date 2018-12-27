"فوكسكون" تجمع هواتف آيفون الأعلى سعراً بالهند مطلع العام

الشارقة 24 – رويترز:

كشف مصدر مطلع، أن أبل ستبدأ بتجميع هواتفها آيفون الأعلى سعراً في الهند، من خلال الوحدة المحلية لفوكسكون، في أوائل 2019، وذلك للمرة الأولى التي تقوم فيها الشركة التايوانية، بتصنيع المنتج في الهند.

وأضاف المصدر، أن المهم في الأمر أن فوكسكون ستقوم بتجميع الطرز الأعلى سعراً، مثل هواتف آيفون تن، ما قد يرتقي بأنشطة أعمال أبل في الهند، إلى مستوى جديد.

وسيتم التجميع في مصنع فوكسكون بمدينة سريبيرومبودور بولاية تاميل نادو في جنوب الهند.

وأوضح إم. سي سامباث وزير الصناعة في ولاية تاميل نادو، أن فوكسكون، التي تُصنع بالفعل هواتف لشركة شياومي في الهند، ستستثمر 25 مليار روبية هندية "356 مليون دولار"، لتوسعة المصنع، بما في ذلك الاستثمار في إنتاج آيفون، وأضاف أن الاستثمار ربما يخلق نحو 25 ألف فرصة عمل.

وأكد مصدر آخر أيضاً، أن فوكسكون تخطط لتجميع هواتف آيفون في الهند، في خطوة ربما تساعدها هي وأبل على الحد من تأثير الحرب التجارية، بين الولايات المتحدة والصين.