صاروخ روسي لا يُقهر يتخطى الصوت بـ 20 مرة متفوقاً على الكل

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بإنجاز التجارب على صاروخ أسرع من الصوت، إذ تكللت التجربة النهائية بنجاح مطلق.

وروسيا تمتلك نوعاً جديداً من الأسلحة الاستراتيجية، فمنظومة "أفانغارد" العابرة للقارات ستكون جاهزة اعتباراً من 2019 كما صرح الرئيس الروسي.

وأبلغ الكرملين وكالات الأنباء الروسية، أن التجربة أُجريت في أقصى شرق كامتشاتكا، وقد تابعها بوتين من مركز التحكّم التابع لوزارة الدفاع.

وكان بوتين كشف النقاب عن قدرات منظومة "أفانغارد" خلال خطابه السنوي في مارس حين أكد بأنها ستكون جزءاً من جيل جديد من الأسلحة التي لا تقهر.

والصاروخ قادر على التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ 20 مرةً، وعلى تعديل مساره صعوداً، ونزولاً، ما يعني أنّه سيكون قادراً على تخطي الأنظمة الدفاعية.

وتأتي التجربة الأخيرة للصاروخ بعد إعلان ترامب الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، والموقعة إبان الحرب الباردة.