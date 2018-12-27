الأردن يستضيف مقر الهيئة العربية للبث الفضائي

الشارقة 24 – واس:

وقعت الحكومة الأردنية، يوم الأربعاء، اتفاقية مع الهيئة العربية للبث الفضائي، لاستضافة المملكة لمقر الهيئة.

وتهدف الهيئة، إلى الإسهام في خدمة العمل العربي المشترك بحقول الإعلام والاتصالات، وبناء جسور من التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية والمنظمات الدولية المتخصصة، وتشجيع الإنتاج العربي المشترك، وتهيئة وتدريب الكوادر الإعلامية لخدمة السوق العربي، وإصدار ونشر البحوث والدراسات الإعلامية المتخصصة.

والهيئة العربية للبث الفضائي، هي إحدى الهيئات والمنظمات العربية المهنية المتخصصة في قطاع الإعلام، والتي تعمل ضمن منظومة جامعة الدول العربية.