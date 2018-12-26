الإمارات تستضيف اجتماع المشغلين للهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية

الشارقة 24 – وام:





استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي، الاجتماع السابع للإدارات متعددة الأطراف المشغلة لخدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية، برئاسة المهندس خالد العوضي مدير الخدمات الفضائية والبث في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبمشاركة وفود إدارات كل من روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة واليابان وجمهورية إندونيسيا.

وناقش الاجتماع مذكرة التفاهم الخاصة بعملية تنسيق الترددات المتعلقة بخدمة الهاتف المتحرك عبر الأقمار الصناعية، حيث راجع المجتمعون بنود المذكرة التي شهدت تعديلات وتحديثات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في مساعدة المشغلين المعنيين على تقديم الخدمة بالشكل الأفضل.

وأوضح المهندس خالد العوضي رئيس الاجتماع أن الاجتماع يأتي في سياق العمل الدؤوب الذي تقوم به دولة الإمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تسعى الدولة إلى إيجاد صيغ تعاون دولية تحفز الاستثمار في هذا القطاع وتجعل منه أرضية صلبة يعتمد عليها المستثمرون وأصحاب الأفكار الخلاقة في تقديم مشاريع تلبي طموحات الشعوب.

وقد شهد الاجتماع تعاوناً وتجاوباً من كافة الوفود المشاركة من أجل حل القضايا العالقة وإيجاد حلول تلاءم الجميع الأمر الذي أدى لخروج الاجتماع بنتائج طيبة سيكون لها تأثير إيجابي على هذه الخدمة في الفترة المقبلة.

واختتم الاجتماع بتوقيع جميع رؤساء الوفود المشاركة على مذكرة التفاهم بشكلها الجديد.