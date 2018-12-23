بمحاولة تالية

الرياح تؤجل رحلة "سبيس إكس" الفضائية للأمن القومي الأميركي

  • الأحد 23, ديسمبر 2018 في 12:19 م
ألغت شركة "سبيس إكس"، عملية كانت مقررة السبت، لإطلاق قمر صناعي، يخص الجيش الأميركي لتحديد المواقع العالمي، بسبب قوة الرياح، في حين ستكون المحاولة التالية للإطلاق الأحد، وسبق أن تأخر إرساله 4 مرات لاعتبارات فنية وأخري جوية.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أجلت شركة "سبيس إكس" إطلاق قمر صناعي، تابع للجيش الأميركي، كان من المقرر أن يُرسل للفضاء، السبت، في محاولة رابعة خلال الأسبوع، بعد تأخر لاعتبارات فنية وأخرى متعلقة بالأحوال الجوية، حيث سيكون أولى مهامه الفضائية للأمن القومي الأميركي.
 
وذكر مسؤولون بالشركة أن المحاولة التالية للإطلاق ستكون صباح الأحد، بتوقيت الولايات المتحدة.
 
وأوضح وليام راسل، المتحدث باسم القوات الجوية، أن في حال تشغيل الجيل الأحدث للأقمار الصناعية، الخاص ببرنامج تحديد المواقع العالمي، سيمنح المستخدمين قدرات جديدة، تشمل دقة أكبر 3 مرات، وقدرات مضادة للتشويش أكبر 8 مرات.
 
ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الثاني لتحديد المواقع، في منتصف عام 2019، فيما تجرى اختبارات على الأقمار الصناعية اللاحقة في منشأة التشغيل التابعة للشركة في ولاية كولورادو الأميركية.