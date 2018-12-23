الرياح تؤجل رحلة "سبيس إكس" الفضائية للأمن القومي الأميركي

الشارقة 24 – رويترز:

أجلت شركة "سبيس إكس" إطلاق قمر صناعي، تابع للجيش الأميركي، كان من المقرر أن يُرسل للفضاء، السبت، في محاولة رابعة خلال الأسبوع، بعد تأخر لاعتبارات فنية وأخرى متعلقة بالأحوال الجوية، حيث سيكون أولى مهامه الفضائية للأمن القومي الأميركي.

وذكر مسؤولون بالشركة أن المحاولة التالية للإطلاق ستكون صباح الأحد، بتوقيت الولايات المتحدة.

وأوضح وليام راسل، المتحدث باسم القوات الجوية، أن في حال تشغيل الجيل الأحدث للأقمار الصناعية، الخاص ببرنامج تحديد المواقع العالمي، سيمنح المستخدمين قدرات جديدة، تشمل دقة أكبر 3 مرات، وقدرات مضادة للتشويش أكبر 8 مرات.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الثاني لتحديد المواقع، في منتصف عام 2019، فيما تجرى اختبارات على الأقمار الصناعية اللاحقة في منشأة التشغيل التابعة للشركة في ولاية كولورادو الأميركية.