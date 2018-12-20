3 رواد فضاء تستقبلهم ثلوج براري كازخستان بعد عودتهم للأرض

الشارقة 24 - د ب أ:

هبط 3 رواد فضاء من ألمانيا وروسيا وأميركا صباح الخميس، في براري كازخستان بآسيا الوسطى، عائدين للأرض على متن سفينة الفضاء الروسية سويوز، وذلك بعد نحو 200 يوم قضوها في محطة الفضاء الدولية.

ورحبت هيئة الفضاء الروسية روس كوسموس بالرائد الروسي سيرجي بروكوبيف ، وزميله الألماني ألكسندر جيرست، و زميلتهما الأميركية أونون شانسلر.

وكتبت الهيئة في حسابها على موقع تويتر: هناك هبوط، مرحباً بكم في بيتكم.

وكانت وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، قد نشرت صوراً في وقت سابق تظهر فيها الكبسولة الفضائية، التي تقل الرواد الثلاثة، على شكل نقطة في السماء، قبل أن تحلق الكبسولة معلقة بمظلة فوق سطح السحاب، وخلفها شمس الصباح تشرق.

وكانت هناك مروحية تحمل طاقم إنقاذ وتحلق في براري كازخستان المغطاة بالثلوج في انتظار هبوط رواد الفضاء، لتقديم المساعدة اللازمة.

وانطلقت الكبسولة الفضائية من محطة الفضاء الدولية في تمام الساعة 42 دقيقة فجراً بتوقيت وسط أوروبا.

وتقع المحطة الدولية على بعد نحو 400 كيلومتر فوق جنوب شرق منغوليا.

وكان رواد الفضاء الثلاثة بحاجة لمساعدة للخروج من الكبسولة وذلك بعد أشهر عديدة في الفضاء، أدت لارتخاء عضلاتهم بسبب فقدان الجاذبية.

كما أن أجسام رواد الفضاء العائدين لتوهم للأرض، لا تزال بحاجة لوقت قبل أن تعتاد على جاذبية الأرض.

وكان رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست، قد سلم قبل عودته للأرض قيادة محطة الفضاء الدولية لزميله الروسي أوليج كونونينكو.

وذكر جيرست أمس الأول الثلاثاء، خلال مراسم تسليم القيادة التي نقلتها كاميرا المحطة على البث المباشر لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أوليج، أنت قائد محنك للغاية، وهذا المكان في يد أمينة.

وقبل أسبوعين ونصف وصل إلى المحطة الرائد الروسي كونونينكو وزميلته الأميركية آن ماكلين وزميله الكندي ديفيد سانت-جاك، وتستمر مهمة الرواد الثلاثة الجدد على متن المحطة لمدة 6 أشهر.