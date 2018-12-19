شركة يابانية تبتكر إنساناً آلياً يبث السعادة والحب في مستخدميه

الشارقة 24 – رويترز:

لافوتس هو اسم الإنسان الآلي الجديد، الذي كشفت شركة جروف إكس اليابانية النقاب عنه هذا الأسبوع، بوصفه أول ابتكار لها وهو مصمم لبث السعادة في مستخدمه.

وأعلن كانام هاياشي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جروف إكس أن لافوتس لا يمكنه المساعدة في الأعمال المنزلية، فحسب وإنما يستطيع أيضاً تحفيز القدرة على الحب.

ويستخدم الإنسان الآلي الذكاء الصناعي للتواصل مع ما حوله، ويتحرك على عجلات، ويشبه طائر البطريق، بعينين مرسومتين ويرتدي ملابس قابلة للتبديل، ويتواصل عن طريق إصدار صرير.

والروبوت لافوتس مصمم لإبداء عاطفة للمستخدمين الذين يتعاملون معه بود، إذ يصبح دافئاً عند لمسه، أو ينام عند احتضانه أو يتبع مستخدمه عندما يناديه.

والشركة، التي أسسها هاياشي المتخرج من وحدة الروبوتات التابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية، جمعت ثمانية مليارات ين أو نحو 71.1 مليون دولار من مستثمرين، منهم صندوق تدعمه تويوتا موتور كورب، وشركة لاين كورب المشغلة لتطبيق دردشة، والحكومة اليابانية.

وسيتنافس لافوتس، مع الإنسان الآلي أيبو المصمم على شكل كلب، الذي ابتكرته سوني كورب واستؤنف إنتاجه مجدداً في العام الماضي بعد أكثر من عقد على توقف الإنتاج.