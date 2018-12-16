13 قمراً صناعياً تغزو الفضاء من "روكيت لاب"

الشارقة 24 – رويترز:

أطلقت شركة روكيت لاب للدفع الصاروخي، مجموعة تضم 13 مسباراً صغيراً من نيوزيلندا لدراسة الفضاء، في خطوة من المتوقع أن تعزز مكانة الشركة النيوزيلندية، المدعومة من مستثمرين في وادي السليكون، في مجال إرسال المهمات إلى الفضاء.

وانطلق الصاروخ إلكترون، من منصة الإطلاق الخاصة الوحيدة في العالم، بشبه جزيرة ماهيا حاملاً أقماراً صناعية صغيرة للأبحاث.

وستجمع تلك الأقمار بيانات بشأن ظواهر مثل الأحزمة الإشعاعية، أو بشأن الحركة الذاتية في الفضاء، لصالح مجموعة جامعات في الولايات المتحدة وإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا".

وكان نجاح روكيت لاب في إطلاق صاروخ يحمل أقماراً صناعية في يناير، بعد سنوات من الإعداد، خطوة مهمة في السباق التجاري العالمي، لإزالة الحواجز المالية واللوجستية أمام الوصول إلى الفضاء.

وعملية اليوم هي ثاني إطلاق تجاري تنفذه الشركة النيوزيلندية بعدما أرسلت سبعة أقمار صناعية إلى الفضاء في 11 نوفمبر.

وتتوقع روكيت لاب إذا كللت هذه المهمة بالنجاح، زيادة في نشاطها في 2019، الذي تستهدف أن ترسل خلاله 16 مهمة إلى الفضاء.