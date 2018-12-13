650 سائحاً يتسابقون لرحلة "فيرجن غالاكتيك" التجريبية للفضاء

الشارقة 24 – رويترز:

قد تجري "فيرجن غالاكتيك" اعتباراً من الخميس رحلة تجريبية جديدة لمركبتها التي ستحمل السياح إلى الفضاء، بحسب ما أعلنت المجموعة التي يملكها الملياردير ريتشارد برانسون.

وكشفت الشركة، الأربعاء، أن الرحلة التجريبية الرابعة لمركبة "في اس اسي يونيتي"، قد تنفذ اعتباراً من الخميس بحسب الأحوال الجوية.

وتنطلق الرحلات من صحراء موهافي في كاليفورنيا، ولا تقلع المركبة من الأرض بل تحملها طائرة، وتفلتها على ارتفاع 15 كيلومتراً. ثم يشغّل قائدا المركبة المحرّك باتجاه الفضاء وصولاً إلى تخوم الأرض، ضمن حدود متعارف عليها، على ارتفاع 100 كيلومتر.

وفي يوليو، وصلت "في اس اس يونيتي" إلى علوّ 52 كيلومتراً بعد 42 ثانية من تشغيل محركها، علماً أن الطائرات التجارية، تحلّق على سبيل المقارنة على ارتفاع 10 كيلومترات.

وكشفت المجموعة، أن الهدف من هذه التجربة الجديدة، هو التحليق أعلى وأسرع.

وقد أُرجئ موعد إطلاق أول رحلة تجارية لـ "فيرجن غالاكتيك" مرات عدة، بسبب حادثة أودت بحياة طيار في 2014، وأخّرت المشروع سنوات عدة.

وفي رصيد "فيرجن غالاكتيك" 650 سائحاً حجزوا، قبل سنوات عدة، أماكن لهم للمشاركة في رحلات إلى الفضاء القريب، ويبلغ ثمن التذكرة الواحدة 250 ألف دولار لرحلة تستمر بضع دقائق.

وتتسابق "فيرجن غالاكتيك" مع شركة "بلو أوريجين" الأميركية التابعة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس لتصبح أول شركة في مجال السياحة الفضائية.