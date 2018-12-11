مركبة "أوزيريس ريكس" تكشف عن مياه على كويكب بينو

الشارقة 24 – رويترز:

أفاد علماء، الإثنين، أن مركبة الفضاء أوزيريس ريكس التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" اكتشفت مكونات للمياه على كويكيب قريب نسبياً من الأرض، وهو صخري في حجم ناطحة سحاب، مما يُقدم أدلة على أصول نشأة الحياة في الأرض.

وعثرت المركبة أوزيريس ريكس، التي حلقت الأسبوع الماضي على بعد 19 كيلومتراً من الكويكب بينو، الذي يبعد نحو 2.25 مليون كيلومتر عن الأرض، على آثار لجزيئات الهيدروجين والأكسجين، وهما جزء من تركيبة المياه، وبالتالي إمكانية وجود الحياة، وهي جزء من سطح الكويكب الصخري.

وتم إطلاق المسبار في مهمة جلب عينات من الكويكب إلى الأرض، لدراستها في عام 2016، ويدور الكويكب بينو، والذي يبلغ عرضه 500 متر تقريباً حول الشمس، على مسافة مماثلة تقريباً للمسافة بين الأرض والشمس، وهناك مخاوف لدى العلماء، بخصوص احتمال اصطدام الكويكب بينو بالأرض في أواخر القرن 22.

وأفاد دانتي لوريتا العالم المتخصص في الكواكب من جامعة أريزونا، والباحث الرئيسي في مهمة المركبة أوزيريس ريكس، في مقابلة عبر الهاتف، لقد وجدنا المعادن الغنية بالمياه من بدء المجموعة الشمسية، التي تماثل بالضبط العينة التي ذهبنا إلى هناك للعثور عليها، وجلبها إلى الأرض.

والكويكبات من بين بقايا مخلفات تشكل المجموعة الشمسية، قبل نحو 4.5 مليار عام، ويعتقد العلماء أن تصادم الكويكبات والمذنبات بالأرض في بداياتها الأولى، ربما أدى إلى مركبات عضوية، ومياه وهبت كوكب الأرض بذرة الحياة، وقد يوفر التحليل الذري للعينات من الكويكب بينو أدلة رئيسية تدعم هذا الافتراض.

وأكدت إيمي سايمون، وهي عالمة، في مركز جودارد للطيران التابع لناسا، في ولاية ماريلاند في بيان، بأن العلماء سيحصلون على كنز من المعلومات الجديدة، بخصوص تاريخ مجموعتنا الشمسية وتطورها، عندما تجلب المركبة عينات هذه المواد إلى الأرض في عام 2023.

وأضاف لوريتا، بأن العلماء يسعون حقيقة لفهم الدور الذي لعبته هذه الكويكبات الغنية بالكربون في نقل المياه إلى الأرض في بداية نشأتها، مما جعلها صالحة للسكن.

وستقترب المركبة أوزيريس ريكس من الكويكب بينو على بعد 1.9 كيلومتر في وقت لاحق هذا الشهر، لتدخل إلى منطقة الجاذبية الخاصة بالكويكب، وتحلل تضاريسه.

ومن هناك، ستبدأ المركبة تدريجياً في تقليص مدارها حول الكويكب لتصبح على بعد مترين فقط من سطحه، ومن ثم يمكن لذراعها الآلي انتزاع عينة من الكويكب بحلول يوليو 2020.

ثم تبدأ المركبة بعد ذلك في العودة إلى الأرض، وستطلق كبسولة تحمل عينة من الكويكب، لتهبط بمظلة في صحراء ولاية يوتا في سبتمبر 2023.