المسبار "إنسايت" يبث مقطعاً صوتياً حياً لرياح الكوكب الأحمر

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يستطيع الإنسان الاستماع لأول مرّة لصوت الرياح التي تهبّ على الكوكب الأحمر، بفضل موجات مسجّلة التقطها المسبار "إنسايت".

وبثّت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الجمعة، تسجيلاً حيّاً لصوت الرياح على كوكب المريخ عبر موقعها.

فقد أدى هبوب الريح إلى تحريك الألواح الشمسية للمسبار فاهتزّت، فالتقط جهاز رصد الزلازل الموجود على متنه موجات الاهتزازات وسجّلها وأرسلها للأرض.

وذكر توماس بايك المسؤول العلمي في المهمة،أن المسبار مثل العلم الذي يرفرف في الريح، لكن الصوت أشبه ما يكون برياح من عالم آخر.. وأردف قائلاً الأمر هكذا حقاً.

وسبق أن التقط المسباران الأميركيان "فايكيغ 1" و"فايكينغ 2" صوت الرياح على المريخ في العام 1976، لكن التسجيل لم يكن بهذه الجودة، وكانت الموجات الملتقطة غير مسموعة للأذن البشرية.

وما زال جهاز رصد الزلازل موجوداً على متن المسبار، لكنه سيحطّ على السطح بعد أسابيع ليُنصت إلى ما يجري في باطن الكوكب من اهتزازات.

وقد حطّ المسبار الأميركي على سطح المريخ في 26 نوفمبر، ويبدو أن أجهزته تعمل بشكل جيد حتى الآن.

وقد أرسلت آلتا التصوير المزوّد بهما 48 صورة له ولموقع الهبوط، إذ يبدو كسهل فيه بعض الصخور.

وتهدف مهمة "إنسايت" إلى فهم تكوين باطن المريخ، مما يسمح بفهم كيفية تشكل الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية قبل 4 مليارات ونصف مليار سنة، ومنها كوكب الأرض.

ويمكن الإنصات لصوت الرياح من مقطع منشور على موقع وكالة الفضاء الأميركية: www.nasa.gov/insightmarswind