المملكة تطلق بنجاح قمرين صناعيين للتصوير عالي الدقة

الشارقة 24 – واس:

نجحت المملكة العربية السعودية، بإطلاق القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" الجمعة 7 ديسمبر 2018م، عند الساعة 12:12 ظهراً بتوقيت بكين، على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وتم تحقيق الإنجاز برعاية ودعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 .

ويأتي تحقيق هذا الانجاز كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة، ومنها تقنيات الأقمار الصناعية، وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة.