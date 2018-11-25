مسبار آلي يقترب من الكوكب الأحمر لرصد "زلازل المريخ"

مسبار "إنسايت" التابع لـ "ناسا" قبل إطلاقه من قاعدة في كاليفورنيا

الشارقة 24 – رويترز:

يشهد المريخ اقتراب أول مسبار آلي لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، مصمم لدراسة أعماق كوكب بعيد، ليلامس الأرض، غداً الإثنين، في ختام رحلة مدتها 6 أشهر.

ومن المقرر أن يهبط المسبار "إنسايت" في أرض ترابية تتخللها الصخور على سطح الكوكب الأحمر في حوالي الثالثة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة "الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش"، بعد أن قطع 548 مليون كيلومتر في رحلته من الأرض.

وإذا سارت الأمور وفق الخطة، فسيخترق المسبار السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفاً و310 كيلومترات في الساعة، لكن سرعته ستقل في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها حوالي 124 كيلومتراً، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة.

ولدى ملامسته سطح الكوكب بعد نحو 6 دقائق ونصف من ذلك، لن تزيد سرعته على 8 كيلومترات في الساعة.

عندها، سيتوقف المسبار، الذي أُطلق من كاليفورنيا في مايو، 16 دقيقة إلى أن يستقر الغبار حول موقع الهبوط، قبل نشر ألواحه الشمسية أسطوانية الشكل لتوليد الطاقة.

ويأمل فريق التحكم في المهمة التابع لناسا، ومقره قرب لوس أنجليس، في تلقي التأكيد الإلكتروني على الوصول الآمن للمسبار، فور حدوثه من خلال أقمار صناعية مصغرة أُطلقت بصحبة "إنسايت".

ويتوقع الفريق الحصول على صورة من محيط المسبار بعد هبوطه في المنطقة المنبسطة قرب خط استواء الكوكب والمعروفة باسم "إليسيوم بلانيتيا".

وبهذا سيكون المسبار "إنسايت" على بعد نحو 600 كيلومتر عن موقع هبوط المسبار "كيوريوسيتي" في 2012، وهو آخر مركبة فضاء ترسلها ناسا إلى الكوكب الأحمر.

ورحلة المسبار الأصغر "إنسايت"، يزن 360 كيلوجراماً، هي الـ 21 للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ.

وهذا أول مسبار مخصص لكشف أسرار ما تحت سطح الكواكب، وسيقضي 24 شهراً، أي ما يساوي عاماً مريخياً واحداً، في الحفر في أعماق الكوكب واستخدام الفحص السيزمي بحثاً عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض، وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية قبل أكثر من أربعة مليارات سنة.