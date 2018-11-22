صاروخ "فيغا" يضع قمر "محمد السادس-ب" في مدار الأرض

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أطلق صاروخ "فيغا" ليل الثلاثاء من كورو في غويانا الفرنسية لحساب المغرب القمر الاصطناعي محمد السادس-ب" المخصص لمراقبة الأرض، على ما أعلنت شركة "اريان سبايس".

وأوضحت الشركة الأوروبية في بيان أن الصاروخ "فيغا" سيقوم بتاسع مهمة له هذه السنة والثالثة عشرة منذ بدء نشاطه بمركز غويانا الفضائي في العام 2012 و"سيضع في المدار القمر الاصطناعي محمد السادس-ب لحساب مملكة المغرب".

والقمر الاصطناعي هذا مكرس لعمليات مسح الأراضي ومتابعة النشاطات الزراعية، والوقاية من الكوارث الطبيعية، وإدارتها، ومتابعة المستجدات البيئية، والتصحر، فضلاً عن مراقبة الحدود والسواحل، على ما أوضح المصدر نفسه،

وسينضم إلى القمر الاصطناعي "محمد السادس-أ" الذي أطلقته "أريان سبايس" في السابع من نوفمبر 2017، وقد أنتجت مجموعتا "تاليس الينيا سبايس" و"إيرباص" القمر الاصطناعي لحساب المغرب.