البطانية الكهربائية آمنة لتدفئة الأسرة في فصل الشتاء

الشارقة 24 - د ب أ:

رأت وكالة "تي. يو. في. زد" الخاصة بإجراء الاختبارات على المنتجات وإصدار شهادات لها، والتي تتخذ من ميونخ الألمانية مقراً لها، أن أغلب البطانيات الكهربائية التي يتم استخدامها لتدفئة الأسرة في فصل الشتاء تعتبر آمنة للغاية.

ولكن، يجب أن يكون لتلك البطانيات عامل أمان لمواجهة الارتفاع العالي لدرجة السخونة، حيث يشمل خاصية إيقاف التشغيل التلقائي، فمع وجود مواد طرية ومرنة، هناك احتمال دائمٌ من حدوث تداخل في أسلاك التدفئة، مما يشكل خطراً بنشوب حريق.

كما توصي "أندريا بيلر"، الخبيرة في وكالة "تي. يو. في. زد"، باستخدام البطانيات الكهربائية لتدفئة الأسرة، دون وجود أشخاص بها، فإذا كانت أسلاك التسخين مقاومة للماء، يمكن إزالة وحدة إمداد الطاقة، كما يمكن غسلها في الغسالة.

أما في حالة البطانيات التي لا يمكن غسلها، تنصح وكالة "تي. يو. في. زد"، بتنظيفها بالبخار، وإزالة الأوساخ البسيطة باستخدام قطعة من القماش المصنوع من الألياف الصناعية "مايكرو فيبر".