اليابان تعيد بنجاح كبسولة من الفضاء إلى الأرض

الشارقة 24 – د.ب.أ:

ذكرت هيئة الفضاء اليابانية "جيه.إيه.إكس.إيه" أنها أعادت بنجاح كبسولة شحن من الفضاء إلى الأرض للمرة الأولى، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأحد.

وعادت كبسولة تحتوي على بروتينات بلورية إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية صباح الأحد بتوقيت اليابان، كما كان مقرراً، وسقطت في المحيط الهادئ وأرسلت هيئة الفضاء سفينة لاستعادتها.

وكانت مركبة فضائية من طراز "كونوتوري7" قد انفصلت الخميس الماضي عن محطة الفضاء، التي تدور في مدار حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر، وخفضت ارتفاعها بشكل تدريجي لتقترب من الأرض، وفي الساعة السادسة و24 صباح الأحد، انفصلت الكبسولة.

وذكرت هيئة الفضاء أنها استعادت الكبسولة بالقرب من جزر "أوجاساوارا".

وأعرب هيروهيكو أوماتسو، مدير مركز التكنولوجيا في هيئة الفضاء عن إعجابه بعودة الكبسولة بشكل ناجح إلى الأرض.

وكانت اليابان تعتمد في السابق على كبسولات أميركية أو روسية لإعادة الشحنات من الفضاء إلى الأرض.