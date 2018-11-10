أبل ترصد مشكلات في بعض هواتف آيفون 10 وأجهزة ماك

الشارقة 24 - رويترز:





أفادت شركة أبل، الجمعة، بأنها رصدت بعض المشكلات في بعض الهواتف من طراز آيفون 10 والكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة، وأضافت أن الشركة ستقوم بإصلاح هذه المشكلات مجاناً.

وذكرت أبل أن شاشات عرض آيفون 10 الذي طرحته في 2017 قد تعاني من بعض المشكلات في اللمس، بسبب عطل في أحد المكونات، وأضافت أنها ستستبدل هذه الأجزاء مجاناً.

وأفادت أنه بالنسبة للكمبيوتر المحمول طراز ماك بوك برو 13 بوصة فإن المشكلة قد تسفر عن فقدان بيانات وحدوث مشكلة في قرص التخزين، وقالت أبل إنها ستصلح هذه الأقراص التي يوجد بها مشكلات.

وأشارت أبل على موقعها الإلكتروني أن عدداً محدوداً فقط من أجهزة الكمبيوتر المحمول ماك بوك برو 13 بوصة سعة تخزين 128 جيجا و256 جيجا التي تم بيعها في الفترة ما بين شهر يونيو 2017 ويونيو 2018 هي التي يوجد بها هذه المشكلة.