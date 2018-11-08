"سامسونج" تكشف عن هاتفها القابل للطي وتدعو لتصميم تطبيقاته

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، في مؤتمر للمطورين في سان فرانسيسكو، عن هاتفها القابل للطي الذي طال انتظاره، وحثت مبرمجي نظام أندرويد على البدء في تصميم تطبيقات خاصة بالهاتف الجديد، الذي لم تعلن بعد عن موعد لإطلاقه.

كما كشفت الشركة في نفس السياق، عن تقنية جديدة للشاشات المرنة، التي ستستخدمها لهواتفها القابلة للطي، وأطلقت على هذه التقنية اسم "انفينيتي فليكس".

وعرض جاستن دينيسون، النائب الأول لرئيس تسويق منتجات الهواتف، نموذجاً أولياً بشاشة أعلن أن حجمها 7.3 بوصة.

وتتيح الهواتف القابلة للطي للمستخدمين، القيام بعمليات أكثر تعقيداً يتم تنفيذها عادة على الأجهزة اللوحية، أو الحواسب المحمولة، لكن بحجم أقل كثيراً.